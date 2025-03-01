「タケノコ王」としてバラエティー番組などで親しまれながら、昨年静岡・富士宮市の直売所「風岡たけのこ園」を閉店した風岡直宏さん（５１）が、タケノコ農家に復帰する。古傷の状態の悪化などにより“農家引退”を選んだ風岡さんが、なぜ再び竹林へ足を踏み入れる決意を固めたのか。スポーツ報知の取材にその理由を明かした。今年２月２３日。自身のインスタグラムに直筆の文章をアップした。「昨年引退した私ですが訳あって