サンダンス映画祭でお披露目された『Black Box Diaries』は、約1年かけてアカデミー賞長編ドキュメンタリー賞の候補に残った（写真：REX／アフロ）アカデミー賞授賞式が目の前に迫った。今年は長編ドキュメンタリー部門に伊藤詩織監督の『Black Box Diaries』が候補入りしている。はたして受賞の可能性はいかほどのものか？許可を得ていない映像が使用されていることを、かつて伊藤氏と共に闘った弁護士が問題視し、日本で論議にな