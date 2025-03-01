みなさん、「おうちで凍らせて食べるアイス」ってご存じですか？買うときは常温の液状で、自宅に持ち帰ってから凍らせるという、新発想のアイス商品です！今回このシリーズから、国産白桃果汁を贅沢に使った「白桃アイス」が新登場。冷凍庫を圧迫しがちなアイスですが、これなら食べたいときに食べたい分だけ凍らせればOKですね♪ぜひ、新フレーバーも併せて試してみたい！ 京都の定番おみや「生八ッ橋」がア