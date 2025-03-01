バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ソードインパルスガンダムSpecII」(19,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年8月発送予定。2025年8月発送予定「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ソードインパルスガンダムSpecII」(19,250円)『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞