バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールDAIMA』より「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人4孫悟空(ミニ)-DAIMA-」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人4孫悟空(ミニ)-DAIMA-」(8,250円)『ドラゴンボールDAIMA』より「スーパーサイヤ人4孫悟空(ミニ)」がS.H.Figuartsに登場。新たな