2025年2月27日、香港メディア・香港01は、中国が主導で高齢者介助ロボットの国際規格を制定したと報じた。記事は、国際電気標準会議（IEC）がこのほど、中国が音頭を取って作業を進めてきた高齢者介助ロボットの国際規格（IEC 63310「インターネットに接続された家庭環境のアクティブ生活支援ロボットの性能準則」）を発表したと紹介。高齢者の生理的および行動的特徴に基づき、各種高齢者向けロボットの製品設計や製造、試験、認