バンダイスピリッツは、『戦闘メカ ザブングル』より「HI-METAL R ザブングル(サンライズ スピリッツ)」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年5月発送予定。2025年5月発送予定「HI-METAL R ザブングル(サンライズ スピリッツ)」(14,300円)『戦闘メカ ザブングル』より、主人公機体「ザブングル」がサンライズ スピリッツに登場。一部商品内容を