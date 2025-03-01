東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜』(毎週土曜23:40〜)の第9話が、きょう1日に放送される。『最高のオバハン』第9話場面カット○ピンクの電話・竹内都子がゲスト出演第9話には、SNS総フォロワー数60万超の木崎ゆりあ(崎は「たつさき」)と、お笑いコンビ・ピンクの電話の“みやちゃん”こと竹内都子がゲスト出演。木崎はハルコが師匠とあおぐ大吉きく江の身の回