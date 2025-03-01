送検のため、警察署から出てきた大柄な男性。集まった多くの報道陣に対し驚いたような表情を見せると、顔を伏せるように護送バスに乗り込んだ――。警視庁神田署は２月27日までに、偽造有印公文書行使の疑いで元時津風親方の坂本正博容疑者（51）を逮捕した。坂本容疑者は、時津海のしこ名で活躍した十両優勝２回、技能賞４回の元有名力士。偽装した標章を使い、違法に駐車していたとされる。「逮捕容疑の事件は２月５日午前９時半