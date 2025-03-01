NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第9回放送は「玉菊燈籠（たまぎくどうろう）恋の地獄」。2週連続で吉原遊郭の闇が浮き彫りにされていくようです。前回放送の解説はこちら↓遊女を身請けする相場は？鳥山検校（市原隼人）は何者？ほか…【大河べらぼう】2月23日放送の解説＆振り返りところでこの玉菊燈籠とは一体なんでしょうか。調べてみたところ、吉原遊郭ではお盆になると、非業の死を遂げた遊女・玉菊の霊を慰める