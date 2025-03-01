「業務用和洋菓子卸・仕入れ通販なごみや」の登録会員数が2023年1月2,534人から2024年1月5,843人、2025年1月7,509人に増加、2年で約3倍となりました。 業務用和洋菓子卸・仕入れ通販なごみや 原材料費、包装資材、物流費、エネルギーコスト、人件費のコスト増に伴う値上げや供給不足による製造難、仕入れ難に直面し、菓子の新たな仕入れ先を探している中小個人店の会員登録が増加しています。和洋菓子卸のナゴミヤが運営