ハセガワモビリティは、西日本最大級のスポーツ自転車フェスティバル「CYCLE MODE RIDE OSAKA 2025(会場：万博記念公園 東の広場)」に出展します。 ハセガワモビリティ ハセガワモビリティは、西日本最大級のスポーツ自転車フェスティバル「CYCLE MODE RIDE OSAKA 2025(会場：万博記念公園 東の広場)」に出展。このイベントは、会場内外に設置されたロング試乗コースで自転車の性能を存分に体感することができます