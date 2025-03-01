アメリカのトランプ政権がウクライナ侵攻を巡ってロシアと話し合いを進める中、中国の習近平国家主席はロシアの高官と会談し、「戦略的な連携を絶えず深化させるべきだ」と強調しました。【映像】北京での会談の様子国営の新華社通信によりますと、習主席と中国を訪問しているロシアのショイグ安全保障会議書記は、28日午後、北京で会談しました。習主席は、ロシアと中国は「真の友人だ」と指摘した上で、「戦略的な連携を絶え