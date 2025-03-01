「御香宮神社」（京都市伏見区）の水くみ場を壊したとして、伏見署は２７日、自称大阪府寝屋川市、無職の男（７４）を器物損壊容疑で現行犯逮捕した。同署の発表などによると、男は２７日午後４時４０分頃、同神社の境内で、水くみ場に設置された竹やパイプを引っ張るなどして損壊させた疑い。当時酒に酔っていたとみられ、神社の看板なども荒らされた形跡があったという。調べに対し、「やっていません。知りません」と容疑を