アメリカ中西部・アイオワ州で、「トランスジェンダーの性自認」を差別から保護される対象から除外する法案に州知事が署名し、7月から施行されることが決まりました。アイオワ州のレイノルズ知事は2月28日、公民権法が規定する差別から保護される対象から、トランスジェンダーの性自認を除外する法案に署名をしました。レイノルズ知事は「男女間の明らかな生物学的な違いを認めるのは常識だ。女性と少女のための真の平等な保護を確