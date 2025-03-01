3月11日・3月12日は石川県公立高校入試です。全国的に見ても難易度が高いと言われる石川県の入試問題。教科別の試験の傾向と今からできる対策を金沢市内の学習塾で聞きました。今回は、「数学」編です。石川県公立高校入試の数学は、全国的に見ても難易度が高いと言われています。過去5年間の平均点は40点〜50点台と、年によって大きく変動しています。これは、問題の難易度が安定しないことを意味しており、受験生にとっては対策