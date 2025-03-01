3月11日・3月12日は石川県公立高校入試です。全国的に見ても難易度が高いと言われる石川県の入試問題。教科別の試験の傾向と今からできる対策を金沢市内の学習塾で聞きました。今回は、「英語」編です。2024年の石川県の高校入試の英語の平均点は48点。2023年よりも２点近く下がりました。過去にさかのぼっても平均点が50点を下回っている年度が多くあります。２０２４年度の入試では大問1 リスニング / 大問2 並び替え、適文補充