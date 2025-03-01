3月11日・3月12日は石川県公立高校入試です。全国的に見ても難易度が高いと言われる石川県の入試問題。教科別の試験の傾向と今からできる対策を金沢市内の学習塾で聞きました。今回は、「理科」編です。石川県の理科の入試問題は、全国的な難易度と比較すると標準的なレベルであり、極端に難しい問題は少ないと言えます。過去5年間の平均点は50点前後で推移しており、他の科目と比べても平均点は高めです。理科を得点源と考える受