セブン480の最後を飾るケータハムカーズ・ジャパンは2月28日より全国の正規販売代理店を通じて『ケータハム・セブン480 ファイナルエディション』の販売を開始した。【画像】ケータハム・セブン480 ファイナル・エディションと近年のライトウエイトスポーツ全79枚セブン480はフォード製デュラテック 2.0L自然吸気エンジンを560kg（本国発表）の車体に搭載、最高回転数8500rpm、0-100km/h加速4.1秒、最高速度224km/hと、EU-6に準