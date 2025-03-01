スタッド・ランス戦でプレーするモナコの南野＝モナコ（共同）【モナコ共同】サッカーのフランス1部リーグで2月28日、モナコの南野拓実はホームのスタッド・ランス戦で後半29分まで出場した。試合は3―0で快勝した。Sランスの中村敬斗と関根大輝はフル出場し、伊東純也は後半28分までプレーした。