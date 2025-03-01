ロバーツ監督「2人ともMLBの打者と対戦することに自信を持っている」ドジャースの佐々木朗希投手の次回登板は3月4日（日本時間5日）のレッズ戦に決まった。山本由伸投手の後を受け、リリーフでマウンドに上がる。デーブ・ロバーツ監督が2月28日（同3月1日）に明かした。佐々木は25日（同26日）にホワイトソックスの打者を相手に登板。3回途中38球を投げ、1奪三振2四球、2安打1失点。待望のオープン戦デビューを迎える。山本は2