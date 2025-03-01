NHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第21週振り返りが1日に放送された。※以下ネタばれを含みます。来週予告も放送された。第22週「理想と現実って何なん？」は、結（橋本環奈）は、友達でコンビニの商品開発部に勤めている菜摘（田畑志真）から高齢者向けの弁当を開発したいと相談され、栄養士なりの意見を言う。それがきっかけで、菜摘の上司から管理栄養士との共同開発の提案があり、結は栄養科長の塚本（濱田