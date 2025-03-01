ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５２）が２８日（日本時間３月１日）、３月４日（同５日）のオープン戦、本拠地・レッズ戦で大谷翔平投手（３０）、山本由伸投手（２６）、佐々木朗希投手（２３）の「日本人トリオ」が初めてそろい踏みする予定であることを明かした。３月１８、１９日の東京開幕シリーズ（対カブス）で開幕投手に内定している山本が先発、開幕２戦目でのメジャーデビューが有力な佐々木が２番手で、ともに３〜