◆3月放送プログラム・モーツアルト作曲レクイエムニ短調K.626（鈴木優人補筆校訂版）◆音楽監修新井鷗子の演奏レビュー弦楽器のビブラートを抑制し、贅肉をそぎおとしたすっきりとした響き。世界最高のベルリンRIAS室内合唱団の温かくも明晰なハーモニーと読響がつくりだす、この現代にこそ聴きたいモーツァルトの「レクイエム」（鈴木優人補筆校訂版）です。◆演奏者の略歴鈴木優人（指揮）1981年オランダ生まれ