千鳥・かまいたち 4人の冠番組『千鳥かまいたちアワー』（日本テレビ系 毎週土曜よる11時30分）。今夜3月1日（土）の放送は、「千鳥かまいたちアワー的あの人は今」。これまで番組に登場し、インパクトを残した人たちのその後を追う。まずは、4年前に素人スター企画で登場した男性。結婚式のスピーチで話すネタを相談しにきたところ、彼が登場時に見せた自信満々のポーズに4人は大ウケ。そのポーズをギャグとしてスピーチの際に披