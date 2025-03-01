超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン2 #4』が2月28日に放送。出演した学生が、吃音症の克服とインターンシップでの実績を通じて培った「行動力」を中心にプレゼンテーションを行い、企業から高評価を得た。【映像】吃音症を克服した就活生のプレゼン同番組は、事前面接を勝ち抜いた15人の学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由にステージ上で2分間の自己PRを実施。26新卒を対象に行