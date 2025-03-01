Kevin Yao[北京 ２８日 ロイター] - ココ・ウェンさん（３１）は中国政府の補助金制度を利用し、米アップルのスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ」を販売価格の３分の２程度で買い換えた。ただ、同時に他の支出をカットしている。「自分の誕生日は素敵な食事で祝う習慣だが、今年はスキップする」とウェンさん。新型コロナウイルス禍前に比べて中国人の外国旅行が減ったため、勤務している旅行代理店の給与は以前より減っている。こ