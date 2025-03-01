3月8日19時30分放送の『新プロジェクトX 〜挑戦者たち〜』は、「カーリング 極寒の町に熱狂を〜じっちゃんが夢をくれた〜」と題し、カーリング「ロコ・ソラーレ」誕生の裏側に迫る。【写真】カーリングの普及に力を注いだ小栗祐治さんオホーツク海を臨む北海道北見市常呂町。極寒の港町で生まれ育った少女たちは大きな夢と出会う。カーリングで世界へ。それはかつて町の酒屋の“じっちゃん”が、過疎に苦しむ町で思い描いた夢