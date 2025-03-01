高齢者や障害者、外国人など、これまで製品やサービスから除外されてきた多様な人たちを、デザインの段階から巻き込んでいく手法を「インクルーシブデザイン」と言います。こうした考えを元に商品づくりに取り組む企業は、今増えています。名古屋で開かれた「インクルーシブデザイン体験会」に参加し、”デザインの段階から巻き込む”とはどういう事なのか、取材をしてきました。「インクルーシブデザイン