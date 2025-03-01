カリフォルニアくるみ協会と、和洋菓子の製造販売を行う鎌倉紅谷は、世界くるみサミット2025の開催を記念して、「クルミッ子かわるっ子(世界くるみサミット)」付きクルミッ子8個入を、一部直営店舗にて3月3日(月)より期間・数量限定で発売します。 カリフォルニアくるみ協会／鎌倉紅谷「クルミッ子かわるっ子(世界くるみサミット)」  カリフォルニアくるみ協会と、和洋菓子の製造販売を行う鎌倉紅谷は、世界くるみ