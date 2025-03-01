リアライズコーポレーションは、同社の保有する「トラックファンド(R)」関連特許(特許第6554652号、以下「本件特許」)に関する審決取消訴訟において、2025年2月6日、知的財産高等裁判所により同社勝訴判決が言い渡され、本件特許の有効性が維持されましたので、発表しました。 リアライズコーポレーション「トラックファンド(R)」関連特許 リアライズコーポレーションは、同社の保有する「トラックファンド(R)」関連特許