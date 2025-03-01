東京都文京区議で、プロレスラーの西村修さんが28日、食道がん（扁平上皮がん）のため死去したことが分かった。53歳だった。西村さんがかつて所属していた新日本、全日本の両プロレス団体が公表した。 【写真】映画「いかレスラー」で主演を務めた西村修さん 西村さんは2024年に食道がんのステージ4と診断され、闘病中だった。1月31日に後楽園ホールで開催されたジャイアント馬場没25年追善興行に参