IoTコンサルティングは、格安SIMやスマートフォンの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、携帯キャリアのギガ増量サービスに関する消費者動向調査を実施しました。 ロケホン「携帯キャリアのギガ増量サービスに関する消費者動向調査」 IoTコンサルティングは、格安SIMやスマートフォンの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、携帯キャリアのギガ増量サービスに関する消費者動向調査を実施。こ