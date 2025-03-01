スマホにストラップをつけるための必需品、ストラップホールシート。ダイソーでは従来のシンプルな四角いデザインから進化した、おしゃれなアイテムが売っています！スマホアクセサリーとしても優秀で、チェキやシールと一緒に使ってもかわいいですよ。クリアケースとの相性抜群で、気分でデザインを変えて楽しめます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストラップホールシート2P オーロラ価格：￥110（税込）サイズ（約）