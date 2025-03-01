ウェットシートやおしりふきって、使っていくとどんどんパッケージがヨレて見た目が悪くなりますよね。なにかイイ入れ物がないかな〜とセリアに訪れた際、出会った優秀グッズに今でもお世話になってます♡今回は、そんな筆者がリピ買いし続けているプチプラケースを皆さんにご紹介♪セリアで見つけたら即買い推奨ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フタ付ウェットシートケース クリア M価格：￥110（税込）サ