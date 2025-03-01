「ヨガワークス」は、構想・開発に3年をかけた自社初となるプロ仕様のピラティスマットとして、「サダナ・ピラティス 8mm グレイマーブル」をリリース。 ヨガワークス「サダナ・ピラティス 8mm グレイマーブル」  価格：10,800円(税込 11,880円)販売開始：2025年2月末予定サイズ：183cm×66cm×8mm／約1.5kg 「ヨガワークス」は、構想・開発に3年をかけた自社初となるプロ仕様のピラティスマットとして