おしゃれな商品がたくさん揃っていて、気付けばついじっくり見入ってしまうダイソーのキッチングッズ売り場。先日、大人が使いやすいシンプルおしゃれな食器を発見しました！しかも、落としても割れにくく軽量なバンブー食器♡耐熱性は高くないものの、サイズ感や形状がちょうどよく、デザートの盛り付けに最適ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バンブーファイバーボウル（直径15cm×5cm）価格：￥110（税込