食楽web ●福岡県薬院エリアで見つけた老舗洋菓子店『フランス菓子16区』。厳選した素材で丁寧に作る洋菓子は、流行に左右されない甘く上品な味わいが魅力です。 福岡県内きってのお洒落エリア・薬院で見つけた『フランス菓子16区』は、1981年から続く洋菓子店です。ダックワーズ発祥の店としても知られ、外観は当時の面影を残すレトロで品の良い雰囲気です。 『フランス菓子16区』の外観 ショーケース