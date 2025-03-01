インターネット通話サービス「スカイプ」のロゴ＝2016年4月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米マイクロソフト（MS）は2月28日、インターネット通話「スカイプ」のサービスを5月5日に終了すると発表した。スマートフォンの普及で無料通話サービスなどとの競争が激化し、利用者が減少していた。代わりに、通話に加えてカレンダー管理機能なども持つMSの会議用アプリ「チームズ」への移行を促す。MSは声明で、世界の数億人がチー