お祝いのシーンや推し活などで大人気のフィルムバルーン。ロフトをはじめとするバラエティーショップなどで購入できますが、実はダイソーでも購入できるのをご存知ですか？どれもクオリティは高いのに、お値段は110円（税込）。今回は小ぶりなものと、少し大きめなもの2種類をご紹介しますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フィルムバルーン（ハート、マットカラー、6個）／フィルムバルーン（フラワー、2個）価格：各