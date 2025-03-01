広島・坂倉将吾捕手（２６）が２月２８日までにデイリースポーツの独占インタビューに応じ、今季の目標や課題などについて語ってくれた。◇◇−キャンプ中は一部別メニューだったが、若手選手と言葉を交わす場面もあった。「求められた時には１００％返せるように、聞きに来てくれたらなるべく納得する回答をしたい。結果を残している人が全てではないし、結果が出なかった人が決して悪いわけではない。人によって合