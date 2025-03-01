昨今、日本でも浸透してきたwebtoon作品。韓国で制作された作品が多い中、国産のwebtoon作品が勢いをつけている。そんななか、リメイク版『左ききのエレン』（集英社/原作・かっぴー）で話題になった、nifuni先生初のwebtoon作品『ドクタークエスト 転落医師、転生して最強医師になる』がLINEマンガで連載をスタート。作画のnifuni先生に、webtoon作品へ挑戦する思いや、マンガ家から見た国産webtoonのこれからの可能性について