AIRDO（エア・ドゥ）は、札幌/千歳〜福岡線を7月1日から8月31日まで期間増便する。現在は1日1往復を運航しており、これを同2往復に拡大する。機材はボーイング737-700型機を使用する。全日本空輸（ANA）と共同運航（コードシェア）を実施する。増便期間中は、札幌/千歳を朝と午後、福岡を午前と夕方に出発する便を運航することとなり、利便性が向上する。一部期間には特定便割引運賃「AIRDOスペシャル」を11,960円に設定している。