老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金の繰り上げ受給の注意点を説明します。Q：現在16万〜17万円の月給がありますが、不安で62歳から年金を繰り上げ受給しようかと考えています。繰り上げ受給の