米ドル紙幣（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】2月28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比81銭円安ドル高の1ドル＝150円58〜68銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0370〜80ドル、156円22〜32銭。最近の円高進行を背景に、利益確定や持ち高調整のための円売りドル買いが優勢となった。