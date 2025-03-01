「2025シーズンプロ野球 コラボCM」に登場したバッテリィズ スカパー！×BSよしもとの「2025シーズンプロ野球 コラボCM」に、2024年の年末に行われたM-1グランプリ決勝で、準優勝を獲得し話題沸騰中のバッテリィズの2人が登場した。初めて"バッテリー"を組んだ撮影となった2人の舞台裏の様子をレポート。さらに撮影直後の二人のインタビューをお届けする。今回撮影したCMは2本。まず1本目は、バッテリィズらしい漫才風の動画