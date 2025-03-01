今年も惜しまれながら引退する調教師の先生方から新規に開業される調教師へのバトンタッチで、来週は馬の移動など慌ただしい1週間になります。もう、私より先に開業されてた調教師の諸先輩は引退されてていませんが、今年もたいへんお世話になった音無先生、木原先生も今週の競馬が最後、まだまだお若いしもったいなく思うのですが、おつかれさまと今までありがとうございましたと伝えたいです。【武豊日記】勇退する河内洋調