噴出する「坊主不要論」「釈迦に説法」そんな言葉が生まれるほど、仏教との深い結びつきがある日本。一方、令和に入っては説法どころか『坊主不要論』が噴出するなど、存在そのものを問う声が挙がる事態となっている。その理由に挙げられるのが不透明な料金形態だ。全日本仏教会の調査で葬儀や法要に関して「費用が分からない」と回答した割合は実に6割以上となり、「お布施の金額が分からない」と答えた割合も64.9％と半数を大き