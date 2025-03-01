これまで社会福祉のひとつとして、法的に守られてきた保育業界。そんな保育業界にも今、「自活しなければいけない波」が迫っているという。通信業界大手に研究者として勤めたのち、実家の保育園を継いだ異色の保育園経営者で、著書に『ここが変だよ、保育園』がある近藤敏矢氏が、法人として収益を上げることの必要性と、これからの保育園経営のあり方について語る。子どもは「八百屋の大根」ではない？保育園業界では、業界内だけ