改良版「ヤリス」の最安モデルとは？2025年2月27日、トヨタはコンパクトハッチバック「ヤリス」の一部改良モデルを発表しました。ヤリスは、コンパクトで取り回しがしやすく、手頃な価格ながら多くの先進技術が搭載されている点が特徴です。実際に日本自動車販売協会連合会が発表した2024年の「新車統計データ 乗用車ブランド通称名別順位」においても、ヤリスシリーズ全体で16万6162台を販売し、乗用車の中で2番目に多